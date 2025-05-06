هدف برشلونة الأول في إنتر - إريك جارسيا (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 23:26
إيريك غارسيا يفاجئ إنتر بتسديدة قوية لينعش آمال برشلونة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/z9i463nnt2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
هدف برشلونة الأول في إنتر - إريك جارسيا (دوري أبطال أوروبا)
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