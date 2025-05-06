هدف برشلونة الأول في إنتر - إريك جارسيا (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 23:26

5/6/2025 11:26:51 PM هدف برشلونة الأول في إنتر - إريك جارسيا (دوري أبطال أوروبا)

هدف برشلونة الأول في إنتر - إريك جارسيا (دوري أبطال أوروبا)

دوري أبطال أوروبا إريك جارسيا برشلونة إنتر
نرشح لكم
هدف إنتر الثالث في برشلونة - أتشيربي (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الثاني في إنتر - داني أولمو (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الثاني في برشلونة - هاكان تشالهان أوغلو (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الأول في برشلونة - لاوتارو مارتينيز (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز ميلان على جنوى 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل البنك الأهلي مع الزمالك 2-2 (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الأول في الزمالك - أسامة فيصل (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في البنك الأهلي - ناصر منسي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
خبر في الجول - القباني يدخل دائرة المرشحين لخلافة عبد الواحد السيد 29 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف الجهاز المعاون للرمادي مع الزمالك 30 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب الشباب يفقد الصدارة والوصافة.. وشرطان للتأهل كأفضل ثالث 34 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - نهائي مكرر.. الاتحاد يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الأهلي من أجل لقب الكأس 44 دقيقة | كرة سلة
ذا أثلتيك: اتفاق نهائي برحيل أنشيلوتي بعد الكلاسيكو.. والمدرب يسافر إلى البرازيل ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والرمادي لإتمام الاتفاق وخلافة بيسيرو ساعة | الكرة المصرية
تعادل سلبي بين زد والاتحاد يرضي الطرفين في صراع الهروب من الهبوط ساعة | الدوري المصري
مؤتمر رايس: أثبتنا قدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة.. وعلينا التحلي بالشجاعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك 2 خبر في الجول - اتجاه داخل الزمالك لرحيل بيسيرو.. والأسماء المرشحة لخلافته 3 في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي 4 في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري