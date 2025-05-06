هدف إنتر الثاني في برشلونة - هاكان تشالهان أوغلو (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 06 مايو 2025 - 22:53
تشالهان أوغلو يسجل الهدف الثاني لإنتر من ركلة جزاء احتسبت عقب مراجعة تقنية الفيديو ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #إنتر | #برشلونة pic.twitter.com/B8DmTYM5bB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
هدف إنتر الثاني في برشلونة - هاكان تشالهان أوغلو (دوري أبطال أوروبا)
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