هدف الزمالك الأول في البنك الأهلي - ناصر منسي (الدوري المصري)
الإثنين، 05 مايو 2025 - 20:15
من أسرع أهداف الدوري.. عمر جابر يصنع وناصر منسي يسجل مبكرًا في شباك البنك الأهلي pic.twitter.com/Y8bzNdJWsy— ON Sport (@ONTimeSports) May 5, 2025
هدف الزمالك الأول في البنك الأهلي - ناصر منسي (الدوري المصري)
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