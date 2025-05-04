هدف الأهلي الرابع في حرس الحدود - حسين الشحات (الدوري المصري)
الأحد، 04 مايو 2025 - 21:55
جوووووول.. تيكي تاكا أهلاوية عالمية .. هدف جميــــــــل يسجله حسين الشحات— ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025
(الأهلي 4-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/1XIuX8c1KU
هدف الأهلي الرابع في حرس الحدود - حسين الشحات (الدوري المصري)
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