هدف الأهلي الثالث في حرس الحدود - وسام أبو علي (الدوري المصري)
الأحد، 04 مايو 2025 - 21:37
جووووووول .. وسام أبو علي في الموعد ويسجل الثالث في حرس الحدود— ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025
(الأهلي 3-0 حرس الحدود) pic.twitter.com/4YeMC8wgzt
هدف الأهلي الثالث في حرس الحدود - وسام أبو علي (الدوري المصري)
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