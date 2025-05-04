ملخص تعادل فرايبورج مع باير ليفركوزن 2-2 (الدوري الألماني)
الأحد، 04 مايو 2025 - 20:59
ملخص تعادل فرايبورج مع باير ليفركوزن 2-2 (الدوري الألماني)
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