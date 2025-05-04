أهداف فوز فاركو على بيراميدز 3-2 (الدوري المصري)

الأحد، 04 مايو 2025 - 19:18

5/4/2025 7:18:26 PM أهداف فوز فاركو على بيراميدز 3-2 (الدوري المصري)

أهداف فوز فاركو على بيراميدز 3-2 (الدوري المصري)

فاركو بيراميدز الدوري المصري
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