هدف بيراميدز الأول في فاركو - إبراهيم عادل (الدوري المصري)

جووووووول يشعل اللقاء.. إبراهيم عادل يسجل الأول لبيراميدز من عرضية ممتازة من الشيبي ويقلص الفارق مع فاركو

(فاركو 2-1 بيراميدز) pic.twitter.com/tYKAe1nBio