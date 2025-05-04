هدف فاركو الأول في بيراميدز - أحمد شريف (الدوري المصري)
الأحد، 04 مايو 2025 - 18:32
جووووول ... عكس سير اللقاء "شريف" يفاجئ الجميع ويتلاعب بدفاع بيراميدز ويسجل التقدم لفاركو— ON Sport (@ONTimeSports) May 4, 2025
(فاركو 1-0 بيراميدز) pic.twitter.com/dazjQMMWOM
هدف فاركو الأول في بيراميدز - أحمد شريف (الدوري المصري)
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