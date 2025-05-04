ملخص فوز أهلي جدة على كاوساكي 2-0 (نهائي أبطال آسيا النخبة)
الأحد، 04 مايو 2025 - 17:30
🟣🎥 تقرير خاص | توج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في المشهد الختامي على كواساكي فرونتالي الياباني 2 - 0 لينجح بذلك كل من رياض محرز وربيرتو فيرمينو وإدوار ميندي في الجمع بين لقبي دوري أبطال آسيا وأوروبا— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 3, 2025
🎙️تقرير | نابغ نصر الدين @Nabegh7 pic.twitter.com/AiVCBoFmya
ملخص فوز أهلي جدة على كاوساكي 2-0 (نهائي أبطال آسيا النخبة)
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