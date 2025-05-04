ملخص فوز أهلي جدة على كاوساكي 2-0 (نهائي أبطال آسيا النخبة)

🟣🎥 تقرير خاص | توج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في المشهد الختامي على كواساكي فرونتالي الياباني 2 - 0 لينجح بذلك كل من رياض محرز وربيرتو فيرمينو وإدوار ميندي في الجمع بين لقبي دوري أبطال آسيا وأوروبا

🎙️تقرير | نابغ نصر الدين @Nabegh7 pic.twitter.com/AiVCBoFmya