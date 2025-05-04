ملخص فوز أهلي جدة على كاوساكي 2-0 (نهائي أبطال آسيا النخبة)

الأحد، 04 مايو 2025 - 17:30

5/4/2025 5:30:53 PM ملخص فوز أهلي جدة على كاوساكي 2-0 (نهائي أبطال آسيا النخبة)

ملخص فوز أهلي جدة على كاوساكي 2-0 (نهائي أبطال آسيا النخبة)

أهلي جدة نهائي دوري أبطال آسيا النخبة كاواساكي
نرشح لكم
هدف أهلي جدة الثاني في كاواساكي - كيسييه (دوري أبطال آسيا للنخبة) هدف أهلي جدة الأول ضد كاواساكي - جالينو (دوري أبطال آسيا للنخبة) أهداف فوز العروبة على النصر 2-1 (الدوري السعودي) هدف الريان الأول أمام العربي - محمود تريزيجيه (الدوري القطري) أهداف فوز اليمن على البحرين 2-1 (كأس الخليج) أهداف فوز السعودية على العراق 3-1 (كأس الخليج) هدفا تعادل الإمارات مع عمان 1-1 (كأس الخليج) هدفا تعادل الكويت مع قطر 1-1 (كأس الخليج)
أخر الأخبار
صراع الأبطال في الدوري الإنجليزي.. نتائج متضاربة تشعل المعركة الكبرى 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جولر: تمريرتي الحاسمة لـ مبابي لم تكن رائعة.. وسنلعب بكل قوة في الكلاسيكو 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الآن هاري كين سيستيقظ دون تفكير.. بايرن ميونيخ بطلا لـ الدوري الألماني للمرة 34 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأول منذ أكثر من عام.. كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة كوكا.. لو هافر يهزم أوكسير ويبعث الخطر لـ مصطفى محمد 43 دقيقة | المحترفون
تشيلسي بعبع الأبطال وبالمر ينهي صيامه في ثلاثية الفوز على ليفربول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلاسيكو يقتل المنافسة أو يحييها.. موقف صراع برشلونة وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التألق مستمر بعد العودة.. طاهر يواصل مساهماته التهديفية للمباراة الثالثة على التوالي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 3 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 4 قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس