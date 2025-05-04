أهداف فوز برشلونة على بلد الوليد 2-1 (الدوري الإسباني)

الأحد، 04 مايو 2025 - 17:12

5/4/2025 5:12:38 PM أهداف فوز برشلونة على بلد الوليد 2-1 (الدوري الإسباني)

أهداف فوز برشلونة على بلد الوليد 2-1 (الدوري الإسباني)

برشلونة الدوري الإسباني بلد الوليد
نرشح لكم
ملخص فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 3-2 (الدوري الإسباني) ركلة جزاء برشلونة الملغية ضد ريال مدريد (نهائي كأس إسبانيا) هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - فيران توريس (نهائي كأس إسبانيا) هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - تشواميني (نهائي كأس إسبانيا) هدف تعادل ريال مدريد في برشلونة - مبابي (نهائي كأس إسبانيا) هدف سيلتا فيجو الثاني في سيلتا فيجو - بورخا إيجليسياس - (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في سيلتا فيجو - فيران توريس (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على ألافيس 1-0 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
صراع الأبطال في الدوري الإنجليزي.. نتائج متضاربة تشعل المعركة الكبرى 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جولر: تمريرتي الحاسمة لـ مبابي لم تكن رائعة.. وسنلعب بكل قوة في الكلاسيكو 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الآن هاري كين سيستيقظ دون تفكير.. بايرن ميونيخ بطلا لـ الدوري الألماني للمرة 34 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأول منذ أكثر من عام.. كوكا يسجل ثاني أهدافه بقميص الأهلي 27 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة كوكا.. لو هافر يهزم أوكسير ويبعث الخطر لـ مصطفى محمد 40 دقيقة | المحترفون
تشيلسي بعبع الأبطال وبالمر ينهي صيامه في ثلاثية الفوز على ليفربول 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلاسيكو يقتل المنافسة أو يحييها.. موقف صراع برشلونة وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني 57 دقيقة | الدوري الإسباني
التألق مستمر بعد العودة.. طاهر يواصل مساهماته التهديفية للمباراة الثالثة على التوالي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 3 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 4 قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس