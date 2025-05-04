هدف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 04 مايو 2025 - 00:22

5/4/2025 12:22:01 AM هدف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

إنتر هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي
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