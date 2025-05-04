هدف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 04 مايو 2025 - 00:22
" الأفعى تلدغ بدري " 🐍— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 3, 2025
الإنتر يتقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء سجلها بنجاح عن طريق أسلاني ⚽️#إنتر_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K467MFlJAs
هدف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع لايبزج 3-3 (الدوري الألماني) هدف فوز أستون فيلا على فولام 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف برشلونة الثاني ضد إنتر - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد إنتر - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الثاني ضد برشلونة - دينزيل دومفريس (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الأول ضد برشلونة - ماركوس تورام (دوري أبطال أوروبا) هدفا فوز نابولي على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) أرني سلوت يغني لـ يورجن كلوب بعد حسم الدوري الإنجليزي