هدف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

" الأفعى تلدغ بدري " 🐍



الإنتر يتقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء سجلها بنجاح عن طريق أسلاني ⚽️#إنتر_فيرونا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K467MFlJAs