هدف أهلي جدة الثاني في كاواساكي - كيسييه (دوري أبطال آسيا للنخبة)
السبت، 03 مايو 2025 - 22:31
الأهلي يواصل عروضه القوية! 💚💫— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2025
الإيفواري فرانك كيسييه يضيف الهدف الثاني للأهلي ⚽️🔥#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #الأهلي_كاواساكي pic.twitter.com/irP53ZbCK4
هدف أهلي جدة الثاني في كاواساكي - كيسييه (دوري أبطال آسيا للنخبة)
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