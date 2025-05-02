هدفا تعادل سموحة مع الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)

الجمعة، 02 مايو 2025 - 19:49

5/2/2025 7:49:52 PM هدفا تعادل سموحة مع الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل سموحة مع الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)

سموحة الدوري المصري الإسماعيلي
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