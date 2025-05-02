هدفا تعادل سموحة مع الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)
الجمعة، 02 مايو 2025 - 19:49
أهداف مباراة الإسماعيلي وسموحة 1-1 في دوري نايل pic.twitter.com/9kJeRJAJ7B— ON Sport (@ONTimeSports) May 2, 2025
هدفا تعادل سموحة مع الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)
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