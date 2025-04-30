هدف برشلونة الثالث ضد إنتر - سومر "هدف عكسي" (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 23:30
تصويبة رافينيا القوية أربكت الحارس سومر واستقرت في شباك إنتر #دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_إنتر#UCL pic.twitter.com/P80DGWyA9D— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2025
هدف برشلونة الثالث ضد إنتر - سومر "هدف عكسي" (دوري أبطال أوروبا)
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