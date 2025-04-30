هدف سيراليون الأول في مصر - مومو كمارا (كأس إفريقيا تحت 20 عاما)
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 22:55
كرة مخادعة تسكن الشباك وتهدي التعادل لمنتخب سيراليون #كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عام #مصر pic.twitter.com/6RGK1GSW3U— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2025
هدف سيراليون الأول في مصر - مومو كمارا (كأس إفريقيا تحت 20 عاما)
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