هدف برشلونة الأول ضد إنتر - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 22:35
⚽️🔥 هدف لبرشلونة!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2025
يامال يتلاعب بالدفاع ويسجّل من تسديدة رائعة بيسراه مقلصاً الفارق إلى 2-1!#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_إنتر#UCL pic.twitter.com/oib8lySIHw
هدف برشلونة الأول ضد إنتر - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا)
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