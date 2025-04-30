هدف إنتر الثاني ضد برشلونة - دينزيل دومفريس (دوري أبطال أوروبا)

⚽️💥 هدف ثانٍ لإنتر!



ركنية من ديماركو، رأسية من أتشيربي، ودومفريس يُنهيها بتسديدة أكروباتية رائعة! 💪#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_إنتر#UCL pic.twitter.com/rEJObLUfP2