هدف إنتر الثاني ضد برشلونة - دينزيل دومفريس (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 22:29
⚽️💥 هدف ثانٍ لإنتر!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2025
ركنية من ديماركو، رأسية من أتشيربي، ودومفريس يُنهيها بتسديدة أكروباتية رائعة! 💪#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_إنتر#UCL pic.twitter.com/rEJObLUfP2
هدف إنتر الثاني ضد برشلونة - دينزيل دومفريس (دوري أبطال أوروبا)
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