هدف مصر الأول في شباك سيراليون - أحمد خالد كاباكا (أمم إفريقيا للشباب)
الأربعاء، 30 أبريل 2025 - 21:59
أحمد خالد كاباكا يفتتح التسجيل للمنتخب المصري في الرمق الأخير من الشوط الأول #كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عام #مصر pic.twitter.com/M4qbRqYQrm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2025
هدف مصر الأول في شباك سيراليون - أحمد خالد كاباكا (أمم إفريقيا للشباب)
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