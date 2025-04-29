أهداف فوز أهلي جدة على الهلال 3-1 (دوري أبطال آسيا)
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 22:41
أهداف فوز أهلي جدة على الهلال 3-1 (دوري أبطال آسيا)
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