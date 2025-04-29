أهداف فوز أهلي جدة على الهلال 3-1 (دوري أبطال آسيا)

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 22:41

4/29/2025 10:41:15 PM أهداف فوز أهلي جدة على الهلال 3-1 (دوري أبطال آسيا)

أهداف فوز أهلي جدة على الهلال 3-1 (دوري أبطال آسيا)

دوري أبطال آسيا الهلال السعودي أهلي جدة
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