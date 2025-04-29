هدف باريس سان جيرمان الأول في أرسنال - عثمان ديمبيلي (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 22:16
🚨 ديمبيلي يفتتح التسجيل لباريس بعد 3 دقائق فقط!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2025
تبادل رائع مع كفاراتسخيليا، وتسديدة تصطدم بالقائم وتدخل الشباك! 🔥⚽️ 0-1 لباريس!#دوري_أبطال_أوروبا #ارسنال_باريس pic.twitter.com/WsV78662ak
هدف باريس سان جيرمان الأول في أرسنال - عثمان ديمبيلي (دوري أبطال أوروبا)
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