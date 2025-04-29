هدف باريس سان جيرمان الأول في أرسنال - عثمان ديمبيلي (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 22:16

4/29/2025 10:16:40 PM هدف باريس سان جيرمان الأول في أرسنال - عثمان ديمبيلي (دوري أبطال أوروبا)

هدف باريس سان جيرمان الأول في أرسنال - عثمان ديمبيلي (دوري أبطال أوروبا)

أرسنال باريس سان جيرمان
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