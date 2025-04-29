هدف باريس سان جيرمان الأول في أرسنال - عثمان ديمبيلي (دوري أبطال أوروبا)

🚨 ديمبيلي يفتتح التسجيل لباريس بعد 3 دقائق فقط!

تبادل رائع مع كفاراتسخيليا، وتسديدة تصطدم بالقائم وتدخل الشباك! 🔥⚽️ 0-1 لباريس!#دوري_أبطال_أوروبا #ارسنال_باريس pic.twitter.com/WsV78662ak