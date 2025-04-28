أهداف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش (2-1) - الدوري المصري

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 22:32

4/28/2025 10:32:18 PM أهداف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش (2-1) - الدوري المصري

أهداف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش (2-1) - الدوري المصري

الدوري المصري الاتحاد السكندري طلائع الجيش
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