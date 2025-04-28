هدفا تعادل الجونة مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 20:23

4/28/2025 8:23:32 PM هدفا تعادل الجونة مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل الجونة مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)

الجونة سموحة الدوري المصري
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