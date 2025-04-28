هدفا تعادل الجونة مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)
الإثنين، 28 أبريل 2025 - 20:23
هدفا تعادل الجونة مع سموحة 1-1 (الدوري المصري)
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