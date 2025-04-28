هدفا فوز نابولي على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 28 أبريل 2025 - 00:21
الصدارة لأمراء الجنوب— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 27, 2025
نابولي يفوز على تورينو بهدفين نظيفين ويعتلي صدارة الكالشيو منفرداً بفارق 3 نقاط عن إنتر
شاهد هدفي المباراة#نابولي_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BQSAohLK7Q
هدفا فوز نابولي على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي)
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