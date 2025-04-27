أرني سلوت يغني لـ يورجن كلوب بعد حسم الدوري الإنجليزي
الأحد، 27 أبريل 2025 - 21:21
Touch of class.— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 27, 2025
Arne Slot repays Jurgen Klopp's welcome chant, starting a rendition of his own!#beINPL #LFC pic.twitter.com/UMiREUqud9
أرني سلوت يغني لـ يورجن كلوب بعد حسم الدوري الإنجليزي
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