هدف محمد صلاح ضد توتنام والاحتفال التاريخي مع الجمهور
الأحد، 27 أبريل 2025 - 20:04
🔥⚽ محمد صلاح يتألق في مباراة حسم لقب البريميرليغ! ⚽🔥#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/ZdfoZS3K5S— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
هدف محمد صلاح ضد توتنام والاحتفال التاريخي مع الجمهور
نرشح لكم
هدفا فوز نابولي على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي) أرني سلوت يغني لـ يورجن كلوب بعد حسم الدوري الإنجليزي هدف ليفربول الثالث في توتنام - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في توتنام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في توتنام - لويس دياز (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأولي في ليفربول - سولانكي (الدوري الإنجليزي) هدف فوز روما على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي) ركلة جزاء برشلونة الملغية ضد ريال مدريد (نهائي كأس إسبانيا)