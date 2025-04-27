هدف فوز روما على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)

"هذا الصغير يظهر في القمم الكبيرة"

سولي يبدأ هجمة ويتابع وينهيها في شباك إنتر ليتقدم روما ⚽️#إنتر_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wZRQ3TYCbq