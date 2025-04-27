هدف فوز روما على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 27 أبريل 2025 - 18:19
"هذا الصغير يظهر في القمم الكبيرة"— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 27, 2025
سولي يبدأ هجمة ويتابع وينهيها في شباك إنتر ليتقدم روما ⚽️#إنتر_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wZRQ3TYCbq
هدف فوز روما على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)
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