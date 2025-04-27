هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - فيران توريس (نهائي كأس إسبانيا)

“للأبطال رافينها، وللدوري ليفا، وللكأس توريس”🥶



يامال يصنع مجددًا، وتوريس يراوغ حارس مرمى ريال مدريد ليضع الكرة في أقصى الشباك⚽🔥



ريال مدريد 2 × 2 برشلونة



⁧ #ريال_مدريد_برشلونة

⁦#CopaDelRey⁩ | ⁦#SSC⁩ pic.twitter.com/3ztAH08O5b