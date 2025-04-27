هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - بيدري (كأس ملك إسبانيا)

الأحد، 27 أبريل 2025 - 00:00

4/27/2025 12:00:16 AM هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - بيدري (كأس ملك إسبانيا)

هدف برشلونة الأول في ريال مدريد - بيدري (كأس ملك إسبانيا)

برشلونة ريال مدريد كأس ملك إسبانيا بيدري
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