هدف فوز تشيلسي على إيفرتون - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي)
السبت، 26 أبريل 2025 - 16:38
هدف فوز تشيلسي على إيفرتون - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف بيراميدز الأول في أورلاندو - فيستون ماييلي (دوري أبطال إفريقيا) هدف تعادل صنداونز في الأهلي - ياسر إبراهيم ذاتيا (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول في صنداونز - طاهر محمد (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز فانكوفر أمام إنتر ميامي 2-0 (كأس أبطال الكونكاكاف) ملخص فوز سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت 4-1 (كأس عاصمة مصر) هدف كريستال بالاس الثاني في أرسنال - ماتيتا (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ميلان أمام إنتر 3-0 (كأس إيطاليا) هدف ميلان الثاني ضد إنتر - لوكا يوفيتش (كأس إيطاليا)