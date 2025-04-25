هدف تعادل صنداونز في الأهلي - ياسر إبراهيم ذاتيا (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 25 أبريل 2025 - 21:29
ماميلودي صنداونز يدرك التعادل#دوري_أبطال_افريقيا #الاهلي_صن_داونز pic.twitter.com/lSvUZApQZm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 25, 2025
هدف تعادل صنداونز في الأهلي - ياسر إبراهيم ذاتيا (دوري أبطال إفريقيا)
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