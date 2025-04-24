ملخص فوز سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت 4-1 (كأس عاصمة مصر)

الخميس، 24 أبريل 2025 - 21:23

4/24/2025 9:23:21 PM ملخص فوز سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت 4-1 (كأس عاصمة مصر)

ملخص فوز سيراميكا كليوباترا أمام بتروجت 4-1 (كأس عاصمة مصر)

سيراميكا كليوباترا بتروجت كأس عاصمة مصر كأس الرابطة
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