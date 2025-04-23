هدف ميلان الثاني ضد إنتر - لوكا يوفيتش (كأس إيطاليا)

" إنها ليلة لوكا يوفيتش.. إنها ليلة الميلان " 🔴⚫️💥



ميلان يضرب شباك الإنتر بالهدف الثاني عن طريق لوكا يوفيتش من جديد ⚽️⚽️#إنتر_ميلان#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/v94Xh5QnQJ