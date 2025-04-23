هدف ميلان الأول في شباك إنتر - لوكا يوفيتش (كأس إيطاليا)

" في الديربي.. ممكن لك أن تحجز مكاناً في الذاكرة " 💫



ميلان يتقدم في الديربي بهدف من ضربة رأسية متقنة عن طريق الصربي لوكا يوفيتش 🔴⚫️⚽️#إنتر_ميلان#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/j9LZNNjgxo