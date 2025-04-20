هدف فوز بولونيا على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 20 أبريل 2025 - 20:18
هدف قاتل.. الجنون حاضر في إيطاليا ⚽️— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 20, 2025
أورسوليني يخطف هدفاً قاتلاً بالثواني الأخيرة بركلة مزدوجة جميلة#بولونيا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/0FAWpozP2C
هدف فوز بولونيا على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)
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