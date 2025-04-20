هدف فوز بولونيا على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 20 أبريل 2025 - 20:18

4/20/2025 8:18:19 PM هدف فوز بولونيا على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز بولونيا على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)

إنتر بولونيا الدوري الإيطالي ريكاردو أورسوليني
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