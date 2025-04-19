ملخص فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-0 (الدوري الألماني)

السبت، 19 أبريل 2025 - 18:05

4/19/2025 6:05:11 PM ملخص فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-0 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-0 (الدوري الألماني)

بايرن ميونيخ هايدنهايم الدوري الألماني
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