الهدفان الرابع والخامس ليونايتد أمام ليون - كوبي ماينو وماجواير (الدوري الأوروبي)

سيناريو لا يُصدّق في اللحظات الأخيرة!! 😱⚽️



😳 كوبي ماينو يسجّل في الدقيقة 120!



🤯 وبعد دقيقة فقط... ماغواير يضيف الخامس لليونايتد!#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/LkvAc0xsLE