هدف ليون الرابع أمام مانشستر يونايتد - لاكازيت (الدوري الأوروبي)
الجمعة، 18 أبريل 2025 - 00:08
لاكازيت يقضي على أحلام اليونايتد ويسجل الهدف الرابع من علامة الجزاء 🥅😱#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/K5w1lJJZXv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025
هدف ليون الرابع أمام مانشستر يونايتد - لاكازيت (الدوري الأوروبي)
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