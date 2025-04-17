هدف تشيلسي الأول ضد ليجا وارسو - كوكوريلا (دوري المؤتمر)
الخميس، 17 أبريل 2025 - 23:10
⚽️🔥 الإسباني كوكوريلا يباغت دفاع ليغيا وارسو ويعيد تشلسي للمباراة #دوري_المؤتمر_الأوروبي pic.twitter.com/JnvZr2j1ti— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025
هدف تشيلسي الأول ضد ليجا وارسو - كوكوريلا (دوري المؤتمر)
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