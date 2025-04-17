ملخص فوز الفتح أمام الاتحاد 2-0 (الدوري السعودي)
الخميس، 17 أبريل 2025 - 22:43
ملخص فوز الفتح أمام الاتحاد 2-0 (الدوري السعودي)
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