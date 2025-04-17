هدف فاركو الثاني ضد الأهلي - عمرو ناصر (كأس عاصمة مصر)

الخميس، 17 أبريل 2025 - 16:42

4/17/2025 4:42:52 PM هدف فاركو الثاني ضد الأهلي - عمرو ناصر (كأس عاصمة مصر)

هدف فاركو الثاني ضد الأهلي - عمرو ناصر (كأس عاصمة مصر)

فاركو الأهلي كأس عاصمة
نرشح لكم
ملخص فوز حرس الحدود أمام بيراميدز 2-0 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز الإسماعيلي على الاتحاد 2-0 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز الزمالك على سموحة 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدف الزمالك الأول في سموحة - ناصر منسي (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-0 (الدوري المصري) أهداف فوز المصري على بتروجت 0/4 (الدوري المصري) ملخص فوز مصر على أنجولا 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17) ملخص تعادل الأهلي مع بيراميدز 1-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر.. وموعد المباراة 13 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وديابي يقودان الهجوم أمام الفتح.. وجوميز يعتمد على مراد باتنا 28 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: زيزو أرسل إنذارا للزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة.. وهذه مطالبه ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس العاصمة - غزل المحلة (0)-(0) المصري.. زد (0)-(3) سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - العين الإماراتي يقترب من ضم قائد منتخب الكونغو الديمقراطية ساعة | كأس العالم للأندية
معلول يصنع ومقصية خرافية.. الأهلي يخسر من فاركو وطلائع الجيش يخطف الصدارة في كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - بن حموده يقود هجوم المحلة.. وميدو جابر أساسي مع المصري في كأس العاصمة ساعة | الكرة المصرية
الأعلى لتنظيم الإعلام: منع أحمد الخضري من الظهور شهرا وتغريمه ماليا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش