ملخص فوز دورتموند على برشلونة 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 17 أبريل 2025 - 11:41

4/17/2025 11:41:51 AM ملخص فوز دورتموند على برشلونة 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

ملخص فوز دورتموند على برشلونة 3-1 (دوري أبطال أوروبا)

دورتموند برشلونة دوري أبطال أوروبا
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