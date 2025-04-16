ملخص فوز الإسماعيلي على الاتحاد 2-0 (كأس عاصمة مصر)
الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 21:07
ملخص فوز الإسماعيلي على الاتحاد 2-0 (كأس عاصمة مصر)
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