ملخص فوز الإسماعيلي على الاتحاد 2-0 (كأس عاصمة مصر)

الأربعاء، 16 أبريل 2025 - 21:07

4/16/2025 9:07:37 PM ملخص فوز الإسماعيلي على الاتحاد 2-0 (كأس عاصمة مصر)

ملخص فوز الإسماعيلي على الاتحاد 2-0 (كأس عاصمة مصر)

الإسماعيلي الاتحاد كأس عاصمة مصر
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