هدف دورتموند الثالث أمام برشلونة - جيراسي (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 - 23:17
غيراسي يبصم على الهاتريك!😮⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #دورتموند_برشلونة#UCL #BVBBarca pic.twitter.com/bgu0DNlFf4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2025
هدف دورتموند الثالث أمام برشلونة - جيراسي (دوري أبطال أوروبا)
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