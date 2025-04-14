هدفا فوز أتالانتا على بولونيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 14 أبريل 2025 - 00:20
هدفا فوز أتالانتا على بولونيا 2-0 (الدوري الإيطالي)
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