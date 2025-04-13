ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-0 (الدوري المصري)

الأحد، 13 أبريل 2025 - 21:13

4/13/2025 9:13:21 PM ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-0 (الدوري المصري)

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري عبد الله السعيد ناصر منسي
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