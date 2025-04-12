ملخص فوز مصر على أنجولا 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17)

السبت، 12 أبريل 2025 - 23:57

4/12/2025 11:57:58 PM ملخص فوز مصر على أنجولا 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17)

ملخص فوز مصر على أنجولا 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17)

مصر أنجولا أمم إفريقيا تحت 17
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