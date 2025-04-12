هدف كريستيانو رونالدو الرائع في الرياض (الدوري السعودي)
السبت، 12 أبريل 2025 - 21:48
هددددددف⚽!— SSC (@ssc_sports) April 12, 2025
الثاني للنصر.. قذيفة رونالدو في الشباك🚀🔥⚽
النصر 2 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي#النصر_الرياض | #SSC pic.twitter.com/WwtxNOSIBB
هدف كريستيانو رونالدو الرائع في الرياض (الدوري السعودي)
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