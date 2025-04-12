هدف كريستال بالاس الأول في مانشستر سيتي - إيبيريتشي إيزي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 12 أبريل 2025 - 14:01
هدف كريستال بالاس الأول في مانشستر سيتي - إيبيريتشي إيزي (الدوري الإنجليزي)
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