أهداف فوز ميلان على أودينيزي 4-0 (الدوري الإيطالي)

في ليلة جميلة من الروسونيري.. الميلان يكتسح أودينيزي برباعية نظيفة في بداية الجولة الـ32 من الكالتشيو 🔴⚫️



شاهد الأهداف الرائعة ⚽️#أودينيزي_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/qyQvfsRBXY