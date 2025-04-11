أهداف فوز ميلان على أودينيزي 4-0 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 23:44
في ليلة جميلة من الروسونيري.. الميلان يكتسح أودينيزي برباعية نظيفة في بداية الجولة الـ32 من الكالتشيو 🔴⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 11, 2025
شاهد الأهداف الرائعة ⚽️#أودينيزي_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/qyQvfsRBXY
أهداف فوز ميلان على أودينيزي 4-0 (الدوري الإيطالي)
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